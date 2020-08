Sasso – Parano feat L’Allemand (Clip)

Sasso présente son nouveau clip intitulé « Parano » featuring L’Allemand.

Jeune rappeur d’origine Maroco – Togolaise, Sasso fait partie de la nouvelle génération de rappeurs lyonnais à suivre, en seulement un an, il a su faire parler de lui avec des freestyles qui cumulent aujourd’hui des millions de vues.

Entre sonorités trap, mélodies chantées, voix auto tunées et basses dynamiques, l’univers musical de Sasso est riche et varié, pour son nouveau titre « Parano » il s’est associé à L’Allemand, figure de proue de la nouvelle vague lyonnaise. A eux deux ils livrent un titre efficace au BPM élevé et mélodies entêtantes.