Le PSG s’active pour Lionel Messi et pour concurrencer Manchester City

Depuis le début de cette semaine Lionel Messi a chamboulé le monde du football suite à l’annonce de son souhait de quitter le Barca une conséquence notamment de la saison ratée du club Catalan conclue sans aucun titre et avec une humiliation en quart de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich en encaissant 8 buts, des nombreuses rumeurs annoncent un possible transfert à Manchester City mais le PSG pourrait également tenter de le recruter.

En effet Lionel Messo semble désormais bien décidé à l’âge de 33 ans qui partir du FC Barcelone pour rejoindre un nouveau club malgré la récente déclaration du président du Barca, Josep Maria Bartomeu qui s’est dit prêt à démissionner afin de convaincre la Pulga de rester chez les Blaugranas mais la décision du sextuple vainqueur du ballon d’or semble définitive.

Alors que des négociations avec Manchester City auraient déjà débuté en coulisse à la demande de Lionel Messi, le Paris Saint Germain pourrait également se positionner pour essayer de convaincre la Pulga de venir jouer dans le club Parisien d’après les dernières informations de Tyc Sports, pour cela le PSG disposerait d’un argument de choix en proposant un meilleur salaire au joueur Argentin ainsi qu’une indemnité de transfert plus élevé au Barca que le club Anglais.

Lionel Messi aurait des doutes sur le niveau actuel du championnat de France de Ligue 1 mais le fait de pouvoir jouer aux côtés de Neymar, Kylian Mbappé et de son compatriote Angel Di Maria pourrait le séduire, selon le média As, Leonardo aurait même contacté l’entourage proche de Messi dans le but d’avoir des précision sur sa situation actuelle et ses souhaits.