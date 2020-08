Damso : QALF Disque D’Or avant sa sortie ? Le chiffre monstrueux des premières précommandes

L’attente a été visiblement été trop longue pour les fans de Damso qui se sont rués vers le lancement surprise vendredi dernier de la précommande de son nouvel album “QALF” sur le site QALF.com au prix de 13,99 euros sachant que la date de sortie officielle du projet n’a pas encore été révélée par le rappeur Belge.

En effet la mise en ligne de la précommande de l’album “QALF” connait déjà un franc succès, alors que son précédent album “Lithopédion” paru le 15 juin 2018 sous le label 92i de Booba s’était écoulé à 11’347 exemplaires en physique en une seulement semaine, Damso a déjà réussi à vendre 8 000 exemplaires de son nouvel opus avec les précommandes ce weekend en moins de 48h.

Avec les précommandes des sites de vente en ligne comme la Fnac et Amazon, les premiers chiffres estimés sont de 10 000 précommandes le tout en moins de 3 jours, un petit exploit pour Damso qui n’a pas encore dévoilé aucun information sur “QALF”, ni tracklist, ni date de sortie, ni visuel et qui est un des albums les plus attendus de l’année.