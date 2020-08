PLK : On a les premiers chiffres des ventes de “ENNA”, c’est énorme !

Les premiers chiffres des ventes du dernier album de PLK intitulé “ENNA” après trois jours d’exploitation viennent de tomber, le rappeur français membre des groupes Panama Bende et La Confrérie réalise un gros démarrage et pourrait obtenir un nouveau Disque D’Or d’ici quelques jours.

Après plus de 300 000 ventes de ses projets précédents et une présence continue au top single depuis 2 ans, PLK, 24 ans, a fait son grand retour avec son deuxième album ENNA vendredi dernier avec 18 titres inclus des featurings avec Niska, Rim’K, Hamza et Heuss l’Enfoiré.

PLK a réalisé 19 245 ventes en seulement trois jours d’exploitation, un énorme démarrage qui devrait lui permettre de prendre la première place du Top Album cette semaine, il sera en tournée de Zenith dans toutes la France à partir du mois de novembre prochain pour défendre son album sur scène.

“Grosse force à tous ceux qui ont pécho là box et le Cd et qui sont aller streamé fooort l’album vous êtes des tueurs Mains jointes!! Maintenant je veux savoir c’est quoi votre morceau préféré ?” a commenté PLK ce lundi soir sur son compte Twitter après l’annonce des premiers chiffres alors qu’il va également assurer la promotion du projet toute cette semaine à l’antenne de Skyrock dans l’émission Planète Rap.