6ix9ine : ça chauffe violemment avec Lil Reese et Lil Durk

Après s’être embrouillé il y a quelques jours avec les rappeurs de Los Angeles lors de son récent séjour dans la ville Californienne, 6ix9ine qui n’hésite pas à se faire des nouveaux ennemis s’est également mis à dos les rappeurs de Chicago comme Lil Durk et Lil Reese après avoir provoqué ce dernier sur les réseaux sociaux.

En effet depuis sa libération de prison au mois d’avril dernier, 6ix9ine fait le buzz en faisant dans la provocation comme dernièrement avec l’annonce de la sortie de son nouvel album intitulé “Tattle Tales” faite dans les rues de Chicago en vidant une bouteille d’alcool par terre pour rendre hommage aux “soldats morts”, les réactions de Lil Durk et Lil Reese ont rapidement suivi, Tekashi a même posté une vidéo du tabassage de ce dernier avant de se mettre en scène lui même pour rejouer la séquence afin de se moquer de lui.

Lil Durk et Lil Reese ont ensuite posté plusieurs messages à l’encontre de 6ix9ine sur les réseaux sociaux en le menaçant notamment, Reese a poursuivi avec des injures sur Twitter et avant de mettre en garde une nouvelle fois le rappeur américain aux cheveux colorés ainsi que sa petite copine actuelle, Jade comme vous pouvez le découvrir ci dessous alors que Lil Durk a de son côté également annoncé la sortie de son nouvel album pour le 4 septembre comme Tekashi 69.

Aye tell his wife jade mind her business wit that fake hard ass 😭😭

That nigga a bitch i a never go out like a pussy that nigga 🧢 on a bald head lil trick ass Mexican…

— LilReese300 (@LilReese300) August 28, 2020