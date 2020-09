Booba humilie Kaaris sur les chutes des ventes de Goulag et NRV

Très actif sur les réseaux sociaux ces derniers temps Booba s’est une nouvelle fois attaqué à Kaaris, alors que dans un premier temps il n’avait pas réagi au succès des derniers singles du rappeur Sevranais qui ont tous connu un franc succès, B2O s’est récemment amusé à afficher le dernier classement du Top Single pour tacler son ancien protégé.

Avec les morceaux “Goulag” (16 millions de vues pour le clip) et “NRV” (7,5 millions de vues pour le clip) dévoilés au mois de juillet dernier, Kaaris avait réussi à réaliser les meilleurs démarrages de sa carrière au niveau des ventes des singles, son retour en force a également été salué par les critiques des auditeurs, un succès qui n’avait suscité une réaction de la part de Booba.

Il y a quelques jours Booba a finalement publié dans une story de son compte Instagram le classement du Top Singles de la semaine du 21 août avec ses titres “Dolce Vita” (25ème) et “Jauné” en featuring avec Zed (28ème) qui devancent les morceaux “NRV” (58ème) et “Goulag” (67ème) de Kaaris qui sont extraits de son nouvel album “2.7.0” à paraître le 4 septembre prochain.

“Après seulement 2 semaines d’exploitation le single M’NERVI de Armand perd 22 places en 1 semaine et tombe à la 58ème place” peut-on lire en légende de la publication de B2O avec également le hashtag “la victoire ne s’invente pas” et nomme Kaaris par son véritable nom qui et Okou Armand Gnakouri alors que ce dernier ne répond plus à Booba depuis plusieurs mois et se concentre sur la promotion de son prochain projet.