6ix9ine se considère comme l’égal de TuPac !

En attendant la sortie de son nouvel album intitulé « TattleTales » dont la sortie est programmée pour ce vendredi 4 septembre 2020, 6ix9ine a accordé une nouvelle interview au New York Times et a encore eu des propos qui ont suscité la controverse en se comparant à une légende du rap aux Etats Unis, Tupac Shakur.

Lors de cet entretien 6ix9ine s’est exprimé sur sa collaboration avec la justice contre son ancien gan afin d’obtenir une remise de peine, sur sa récente libération avant de revenir sur sa condamnation pour des attouchements sur une mineure en parlant du mérite sur son succès actuel malgré son lourd passif judiciaire, le rappeur aux cheveux colorés à pris comme exemple 2Pac pour se justifier.

“Tupac Shakur a été reconnu coupable de viol. Tupac Shakur est-il aimé ou détesté ? Aimé ! Quelle est la différence entre moi et Tupac Shakur ? Je n’ai jamais été accusé de viol” a déclaré 6ix9ine en précisant qu’il s’était retrouvé au mauvais moment au mauvais endroit dans affaire d’attouchements sur une jeune fille de 13 ans.

“Je dois donner ce qui en 2020, est pertinent. Je fais de la musique pour les masses. Il n’y a aucune différence entre moi et Tupac Shakur.” a ajouté Tekashi 69 lors de cette interview pour le New York Times alors que son nouvel opus sera disponible en écoute sur les plateformes de streaming et dans les bacs à partir de ce vendredi.