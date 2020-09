Clash : Kaaris pique Booba sur les origines de leur amitié, B2O l’insulte sévèrement

Kaaris a présenté son nouvel opus “2.7.0” ce vendredi avec les featurings de Sid Les 3 Éléments, Gims, Dadju, Imen Es ainsi que la très attendue collaboration inédite avec Bosh mais c’est finalement le morceau “Réussite” qui fait le plus parler aujourd’hui après les premières écoutes, un titre dans lequel le rappeur de Sevran revient sur son embrouille avec Booba.

En effet dans ce titre produit par Shurass Product, Kaaris retrace son parcours en revenant sur son clash avec Booba avec plusieurs tacles à son encontre, “Un jour mon bigo sonne, à l’autre bout, ça kouma, on a b’soin d’ta force pour Autopsie 4, Thérapie aux manettes, j’reste dans mon coin, j’dis oui d’la tête, Dès qu’je rentre dans la cabine, j’commence par 2.7, 2.7” chante-t-il concernant sa première apparition avec B2O.

“Pour un frère il s’fait passer, c’est un loup dans la bergerie. (…) Il s’organise pour que je clash des mecs que j’connais pas” poursuit Kaaris avant d’ajouter “Ils prennent un freestyle pour prétexte, mais je tiens tête à leur dieu, il n’y a que devant Allah que je baisse les yeux”, Booba a rapidement ce vendredi sur Instagram aux propos de son ancien protégé.

Les tensions semblent toujours bien d’actuellement entre les deux rappeurs français qui avaient pourtant tenter de régler leurs comptes l’année dernière dans un combat dans l’octogone finalement annulé par Kaaris, Booba a réagi sur dans une story en affichant l’écoute du morceau “Réussite” avec les paroles du titre “A l’autre bout, ça kouma : On a besoin d’ta force pour Autopsie 4” en lui adressant le message “Kaaris t’es un des plus grands menteurs et enfant d’putain que je connaisse fiston c’est vraiment incroyable” tout ajoutant plusieurs émojis mort de rire.

“Encore un peu et c’est toi qui a mit la lumière sur moi sale fils de pu*ain d’tes morts” a ensuite ajouté B2O pour conclure son message alors que Kaaris ne lui pas répondu et se concentre sur la promotion de son nouvel album solo qui devrait marquer cette rentrée 2020.