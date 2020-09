Joeystarr : sa réaction cinglante à l’attaque choc de Booba

Entre tous les clashs avec Gims, Kaaris, Rohff, Damso ou encore La Fouine, Booba a relancé cette semaine une attaque contre Joeystarr dans une story de son compte Instagram en ressortant un ancien dossier sur des violences à l’encontre d’un petit signe de la part du rappeur du groupe NTM.

En effet B2O a posté sur le réseau social un extrait d’un ancien documentaire diffusé sur M6 qui avait outré les spectateurs à l’époque, Joeystarr y appairait chez lui avec des amis lorsque enfermé dans une cage le petit primate crie et énerve le Jaguar Gorgone, ce dernier n’hésite pas ensuite à le frapper à plusieurs reprises pour le faire taire.

Joeystarr avait ensuite été condamné en 2002 par le tribunal correctionnel pour mauvais traitement et détention d’un animal protégé suite à la diffusion de ce reportage et une plainte de la fondation Brigitte-Bardot pour acte de cruauté envers un animal, Booba s’est donc amusé à lui rappeler ce triste fait et il a décidé de lui répondre dans la foulée. “Les abeilles ne perdent par leur temps à expliquer aux mouches que le nectar est meilleur que la merde” a commenté JoeyStarr sur Instagram en réponse à la vidéo de Booba tout en l’identifiant dans la publication et en ajoutant avec ironie un émoji coeur.