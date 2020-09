Nekfeu rend hommage à Népal dans le clip de « Sundance » dévoilé par son équipe ce vendredi sur YouTube, la mise en ligne du clip réalisé par Syrine Boulanouar a été accompagné d’un communiqué de sa famille et de ses proches.

Afin de respecter la volonté de l’artiste, et pour que sa vision artistique et sa voix perdurent, sa famille et ses proches avons décidé de sortir tous les projets prévus par Népal lui-même.

En octobre 2019, il avait proposé à Nekfeu de jouer dans le clip de son morceau Sundance. Pour respecter sa mémoire, aller au bout de sa démarche artistique, et lui rendre un dernier hommage, cette vidéo voit enfin le jour.

Népal avait pensé pour ce clip à Nekfeu, son ami de longue date, en acteur principal. Le rappeur y interprète une version de lui-même qui serait passé à côté de ses rêves.

Le clip minimaliste, épuré, tel un clip de Sundance, suit Nekfeu dans une journée de travail classique, employé de station-service, comme imaginé par Népal.

La crise du Covid 19 nous a contraint à repousser la date de sortie du CD et vinyle au 18/09 (disponible en précommande sur www.444nuitsshop.fr). Nous avons donc décidé de sortir aujourd’hui cette vidéo réalisée par Syrine Boulanouar (le co-réalisateur des Étoiles Vagabondes), en compensation.

Nous remercions sincèrement tous ceux qui soutiennent son art et perpétuent sa mémoire.