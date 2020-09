Moha La Squale en pleine polémique suite à des lourdes accusations de viols

Après avoir déjà fait parler de lui dans les médias il y a quelques semaines suite à son arrestation musclée et controversée par la police à Paris, Moha La Squale se retrouve une nouvelle fois au cœur d’une polémique ce week-end.

En effet Moha La Squale a été accusé de viol, violence et séquestration par plusieurs jeunes femmes sur les réseaux sociaux depuis ce samedi, plusieurs présumées victimes du rappeur ont pris la parole pour dénoncer publiquement les faits.

“Vos rappeurs violeurs qui font des sons de love et qui séquestrent des meufs, qui frappent leur go et qui après ooooh ma lunaaaa. On adore que ce genre de pourriture soit stramée à fond (perso j’ai rien eu de grave mais ça aurait pu) Pour ceux qui n’ont pas capté je parle bien évidemment de Moha La Squale.” a confié l’une des jeunes femmes, un message relayé par la mannequin Lena Simonne sur son compte Instagram.