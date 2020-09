Booba annonce sauver le rap avec un seul titre après l’album de Kaaris

La semaine dernière Booba a rapidement réagi à la sortie du nouvel album intitulé “2.7.0” de Kaaris vendredi dernier notamment concernant le titre du projet nommé “Réussite” qui fait beaucoup parler depuis sa sortie et dans lequel le rappeur de Sevran revient sur les débuts de son ascension dans le rap français et sa rencontre avec B2O il y a quelques années avant d’être connu du grand public.

“Pour un frère il s’fait passer, c’est un loup dans la bergerie. On va au sport ensemble, on va prier ensemble, cheval de Troie. La jalousie le brûle comme de l’encens. Il s’organise pour que je clashe des mecs que j’connais pas” déclare notamment Kaaris dans ce titre en visant directement Booba mais sans le citer explicitement mais en révélant les dessous de leur histoire commune, l’accusant de lui avoir demandé à l’époque d’entrer en clash avec La Fouine et Rohff.

Soutenu par Rohff qui a validé les propos de Kaaris, les paroles en question ont passablement énervé Booba, ce dernier a réagi en traitant le rappeur Sevranais de menteur tout en l’insultant sur son compte Instagram, dans une nouvelle story le rappeur français exilé à Miami en a remis une couche et a repris celle d’un internaute lui demandant, “Il faut venir sauver le rap français, c’est urgent” en ajoutant une photo de B2O, “C’est comme si c’était fait pour l’instant j’observe… J’ai juste à sortir un son, mais laissons-les savourer un peu” a-t-il répondu.