Jul présente l’impressionnante tracklist de 13’Organisé, le projet rap 100% Marseillais

Disponible depuis le 15 août le single “Bande Organisée” de Jul avec Sch, Kofs, Naps, Soso maness, Elams, Solda et Houari est devenu rapidement comme l’un des plus gros tubes de cet été, N°1 au classement les plus écoutés en France sur Spotify depuis sa sortie, le clip du titre extrait du projet “13’Organisé” cumule également plus de 45 millions de vues sur YouTube.

En attendant de découvrir le deuxième extrait de cette compilation avec uniquement des rappeurs Marseillais réalisées par Jul, ce dernier vient d’annoncer la tracklist complète du projet qui sera disponible le 9 octobre prochain avec des grands noms du rap à Marseille de l’ancienne et de la nouvelle génération.

En effet la tracklist de cette compilation dédiée à la cité phocéenne et présentée par Jul vient d’apparaître sur les plateformes de streaming de lundi, elle comporte 13 morceaux avec notamment les membres des Psy 4 De La Rime, Vincenzo, Soprano et Alonzo, les rappeurs du groupe IAM, Akhenaton et Shurik’n, de la Fonky Family avec Don Choa, Le Rat Luciano et Sat ou encore Keny Arkana et L’Algérino.

Tacklist de la compilation 13’Organisé de Jul :

01. Bande organisée feat. SCH, Kofs, Jul, Naps, Soso Maness, Elams, Solda & Houari

02. L’étoile sur le maillot feat. L’Algérino, Alonzo, Stone Black, Le Rat Luciano, SCH, Jul, As & Veazy

03. Combien feat. Many, Jul, Solda, Moubarak, Soprano, Elams, Soso Maness, Veazy & Jhonson

04. Partout c’est la même feat. Saf, Jul, As, Elams, Fahar, Friz, Vincenzo & Drime

05. Ma gadji feat. Kofs, Oussagaza, Don Choa, Saf, Soso Maness, 2Bang, Youzi & Jul

06. Tout a changé feat. Le Rat Luciano, Soprano, Jul, L’Algérino, Sysa, Solda, Menzo & Stone Black

07. War Zone feat. Thabiti, Naps, Alonzo, Houari, Jul, As, Zbig & AM La Scampia

08. Heat feat. Keny Arkana, Graya, 100 Blaze, Sauzer, Jul, Elams, Sat L’Artificier & Banguiz

09. Miami Vice feat. Thabiti, Sysa, Drime, Jul, Kamikaz, Zbig & Moubarak

10. C’est maintenant feat. Sat L’Artificier, Alonzo, Kofs, Naps, SCH, Jul, Kamikaz & L’Algérino

11. 13 balles feat. Kofs, Moh, 100 Blaze, Jul, Naps, Dadinho, A-Deal & Zak & Diego

12. La nuit feat. Tonyno, Soso Maness, Kara, Jul, Djazz, Bylk, Fahar, Kamikaz & Djiha

13. Je suis Marseille feat. Akhenaton, Jul, L’Algérino, Alonzo, Shurik’n, Fahar, SCH & Le Rat Luciano