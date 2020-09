Booba attaque sévèrement Gims pour ses conseils de coach musical

Après la collaboration de Gims sur le nouvel album de Kaaris avec le morceau “1er coeur”, la tension continue de monter avec Booba, ce dernier ne lâche pas les deux rappeurs français sur les réseaux sociaux et commente fréquemment les publications de Riska ou Meugui sur Instagram pour les provoquer et vient encore récidiver.

Alors qu’il avait déjà réagi en insultant Kaaris vendredi dernier en réaction à la sortie de son album “2.7.0” notamment concernant ses propos dans le morceau Réussite au sujet de leur histoire avant les clashs, Booba s’en est pris cette fois-ci à Gims qui prépare actuellement la sortie de son prochain album solo 100%.

“Gims bai*e tous tes morts. Dis à Demdem de te faire à manger au lieu de s’acheter des Omar Piguet. Tu ressembles à une croquette pour chat sale sorcier” a commenté Booba dans une story en postant un extrait vidéo du dernier projet de Gims a expliqué dans une vidéo publiée sur Instagram comment créer un gros hit, en se mettant dans la peau d’un coach musical pour composer un tube.

“Je vous en parle depuis quelques semaines maintenant, c’est désormais officiel. Je lance ma première Masterclass en ligne. Ça arrive mi-septembre ! C’est un gros projet pour mon équipe et moi, on espère vous y voir nombreux !! ⚔️👑⚔️ Clique sur ce lien pour être le 1er ou la 1ère à pouvoir t’inscrire dès l’ouverture (lien dans la bio)” avait expliqué Gims concernant la réalisation de ce projet que Booba ne semble donc visiblement pas apprécié et a décidé de le faire savoir.

Booba a ensuite poursuivi en commentant la dernière publication de Gims sur le réseau social sur laquelle il a posté une photo d’une affiche promotionnelle de son nouveau hit “Ya Habibi” en compagnie du chanteur égyptien Mohamed Ramadan avec le message, “T’es numéro 1 que dans l’désert sa*e fils de chêvre 🐫🤣👑 #leroidesdunes” a commenté B2O tout affichant une capture d’écran de son message dans sa story.