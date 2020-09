Jul bat un incroyable record avec Bande organisée et entre dans l’histoire du rap français

Après son succès en solo avec ses multiples certifications pour chacun de ses projets (Disque D’Or, Disque de Platine, Disque de Diamant) ou encore ses singles, Jul connait également cette le succès avec un projet en compagnie d’autres rappeurs grâce à son projet d’une compilation dans laquelle il a décidé de réunir plusieurs rappeurs Marseillais pour des collaborations inédites.

Pour débuter la promotion de cette compilation intitulé “13’Organisé”, Jul a dévoilé à la mi-août un premier extrait avec le single “Bande organisée” sur lequel il a notamment invité SCH, Naps, Soso Maness, Kofs, Elams, Solda ou encore Houari, le morceau présent dans le top 200 Mondial Spotify fait un véritable carton auprès des auditeurs et vient de battre un impressionnant record.

En effet “Bande organisée” de Jul est devenu cette semaine en France le titre ayant obtenu la certification de single de platine le plus rapidement de l’histoire, en seulement 25 jours d’exploitation le morceau a dépassé les 30 000 000 de streams et fait que Ninho avec “Lettre à une femme” et PNL avec “Au DD”.

Avec cette certification, Jul empoche son 22ème single de platine dans toute sa carrière et sa compilation “13’Organisé” s’annonce comme un des projets les plus attendus pour cette rentrée 2020, le rappeur Marseillais a réuni pour l’occasion toute la scène Marseillais avec notamment les Psy 4 De La Rime, IAM, la Fonky Famuly, Keny Arkana, SCH, Naps, L’Algérino.