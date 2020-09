Le nouveau Clip du leader du groupe Assassin RCKNSQT “Rap de mon âge”.

432Hz, quatrième album solo de Rockin’Squat (RCKNSQT), est une histoire de fréquences, réalisé aux États-Unis avec une équipe de musiciens et d’ingénieurs hors paires, (Kendrick Lamar, ScHoolboy Q, SZA…), co-produit avec le talentueux Stéphane Green, ami de longue date, ce projet a été pensé et conçu en accordant tous les instruments sur la fréquence naturelle de la terre – le « La » du 432 hertz.

Cette fréquence musicale réparatrice et apaisante mise de côté par l’industrie musicale depuis 1956, est une des clés du bien-être et de l’harmonie intérieur. Récupérant le spectre des 12 harmoniques d’une note quand elle est jouée en 432Hz, ce nouvel album propose un voyage d’un genre inédit dans le monde du hip-hop français.

Ce nectar musical exprime l’expérience, la vision et l’équilibre d’un artiste qui n’a jamais cesser de partager les clefs pour revenir aux racines de la vie, pour se dépolluer et ne conserver que l’essentiel.

Avec plus d’1 million de disques vendus depuis le début de sa carrière, RCKNSQTversion 2020 se renouvelle une fois encore. 432Hz est le sacré des harmoniques, il ouvre de nouvelles portes de la perception à celles et ceux qui ont encore l’envie et la curiosité de chercher et d’apprendre.