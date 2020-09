SCH réagit à la reprise de Rudy de son couplet dans “Bande Organisée” de Jul

En attendant le 9 octobre prochain pour découvrir le projet 100% Marseillais intitulé “13’Organisé” réalisé par Jul qui est une compilation réunissant l’ancienne et la nouvelle génération des rappeurs de la ville de Marseille, le premier extrait extrait du projet “Bande Organisée” continue de faire un carton avec notamment le couplet de SCH qui a inspiré un certain Rudy sur TikTok.

En effet depuis plusieurs jours Rudy fait le buzz sur les réseaux alors que le clip du titre “Bande Organisée” a dépassé les 45 millions de vues sur YouTube et vient d’être certifié Single de Platine, le “Zumba Cafew” de Soso Maness et le “Oui, ma gâtée” de SCH continuent d’inspirer les internautes avec des nombreuses parodies ou reprises plus ou moins originales.

Celle de Rudy a suscité un tel engouement auprès du public avec son playback sur TikTok réalisé dans son camion qu’il a même eu le droit à une interview pour le média Brut dans laquelle il s’est exprimé sur le buzz généré après sa vidéo, une séquence que SCH a même relayé ensuite sur son compte Twitter en lui adressant un message, “On t’aime Rudy, tye un king mon gâté” a commenté le rappeur Marseillais en ajoutant un émoji coeur à son Tweet.