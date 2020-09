Eminem a échappé au pire : le rappeur aurait pu mourir, assassiné par un fan

Au mois d’avril un fan d’Eminem avait essayé de pénétré dans sa maison pour le voir en face à face, lors de son audience ce dernier a confié qu’il voulait tuer Slim Shady lors de cette effraction au domicile du célèbre rappeur américain.

En effet lors de son audience devant la justice ce mercredi Matthew David Hughes a déclaré qu’il souhaitait assassiner Eminem, le jeune homme de 26 ans était entré dans la demeure de l’artiste en cassant la vitre d’une fenêtre à proximité de la cuisine ce qui n’avait pas déclenché l’alarme de la maison et n’avait donc pas alerté les agents de sécurité.

Eminem s’était ensuite retrouvé face à l’individu en pleine nuit qu’il pensait être dans un premier temps son neveu avant de le maîtriser lui même et de l’escorter pour l’emmener en personne à son service de sécurité, “M. Mathers (Eminem) a déclaré que Matthew Hughes lui avait dit qu’il était là pour le tuer” a révélé sur le réseau social Twitter un journaliste présent à l’audience de Matthew David Hughes qui n’était pas armé lors de son intrusion dans la villa de Slim Shady, il sera jugé prochainement et sa caution a été fixé à 50 000 dollars.

Eminem was not in court today. Bond remains $50,000 cash surety for Mr. Hughes. Investigation showed a window was broken, Mathers security team responded. At first Mathers thought Hughes was his nephew, but it was dark & Mathers soon realized he did not know the man in his home.

