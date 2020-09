6ix9ine a songé se donner la mort en prison

A l’occasion de la promotion de son nouvel album “TattleTales” disponible depuis une semaine, 6ix9ine enchaîne les interviews dans la presse et a récemment fait quelques confidences sur son séjour en prison lors d’un entretien avec la Fox en révélant avoir songé à se suicider pendant son incarcération.

“Je pense que beaucoup auraient tenté de se suicider, à un moment, en prison, j’y ai pensé. C’est beaucoup de stress, beaucoup de pression parce que tous les jours, vous vous voyez aux infos et vous vous demandez ‘Quand est-ce que ça va se terminer?’” a déclaré 6ix9ine lors de cette interview avec Fox 5 New York sur ses conditions carcérales.

“Dieu m’a fait tellement solide. Vous connaissez le proverbe ‘ce qui ne te tue pas te rend plus fort’ ? Et bien je me sens, non pas invincible, mais je me sens très bien et je me dis ‘Ca va aller’” a ensuite ajouté 6ix9ine qui a du faire face à la pression lors de son passage en prison après avoir “balancé” ses anciens associés, des membres du gang des Nine Trey Gangsta Bloods pour obtenir une remise de peine alors qu’il encourait la prison à vie.