Maes attaque ouvertement Kaaris pour tourner en ridicule les ventes de 2.7.0

Alors que les tensions semblaient s’être apaisées après la polémique sur la mixtape “100% Sevran” au mois de juin dernier, tout comme son confrère Booba, Maes a vivement commenté ce vendredi l’annonce des premiers chiffres des ventes du dernier album de Kaaris en reprenant notamment une punchline du morceau “Sosa” ou encore en contactant EDF.

Ce vendredi Booba n’a pas manqué l’annonce des ventes de l’album de “2.7.0” pour sa première semaine d’exploitation afin se moquer dans sa story de Kaaris en comparant notamment les chiffres à ceux de l’album “Les Derniers Salopards” de Maes paru au mois de janvier dernier réalisés en seulement 3 jours (38 536 ventes en une semaine) en déclarant “N’est pas Maes qui veut“, ce dernier n’a pas tardé à réagir à son tour sur le réseau social Instagram.

Avec 17 220 exemplaires vendus de son album, Kaaris a réussi une bonne performance commerciale mais Booba et Maes ne semblent pas vraiment être du même avis et n’ont pas hésité à critiquer ce score, “EDF y’a un problème chez l’électricien, une heure dans l’binx, j’hagar la couronne” a commenté ce dernier en comparant les ventes de “2.7.0” et de son album “Les Derniers Salopards”.

“Jamais s’attaquer au grand dozo le chef des travlaux chez EDF” a ensuite commenté Maes en postant une capture d’écran d’un tweet avec le message, “J’aime beaucoup Maes, mais j’aimerais que Kaaris fasse + en première semaine, juste histoire de savoir qu’il est toujours là et qu’il faut jamais attaquer Kaaris”, le rappeur de Sevran a ensuite envoyé un message sur le réseau social à EDF avec le comparatif des ventes des deux albums avec le commentaire, “Merci d’avoir mis la lumière sur Sevran”.