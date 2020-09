Booba : “Maes s’est fait tout seul, j’ai fait Kaaris et je l’ai défait”

Ce vendredi 11 septembre, les chiffres ventes de “2.7.0”, le nouvel album de Kaaris sont tombés pour la première semaine d’exploitation du projet, un démarrage correct pour le rappeur de Sevran avec son nouveau projet mais loin des standards des chiffres des grosses ventes de cette année qui n’a pas manqué de lui attirer les moqueries de Maes et Booba sur les réseaux sociaux.

En effet les deux rappeurs français se sont amusés à comparer les dernières ventes de Kaaris avec celle de l’album “Les Derniers Salopards” de Maes paru au mois de janvier qui a réalisé plus de ventes en 3 jours d’exploitation que “2.7.0” en une semaine, ce dernier et Booba ont taclé Riska dans plusieurs publications en story sur Instagram, “N’est pas Maes qui veut” a notamment commenté B2O.

Maes s’est également moqué de Kaaris du fait de savoir qui a mis la lumière sur Sevran en contactant EDF pour les remercier d’avoir mis la lumière sur leur ville ou encore en reprenant une punchline du titre “Sosa” et en postant d’une story une capture d’écran d’une publication Instagram d’un internaute qui a analysé les ventes deux deux derniers albums (Pure, Les Derniers Salopards, Or Noir 3 et 2.7.0) des deux rappeurs Sevranais avec le constat, “Plus aucun doute, Maes est bien le meilleur rappeur de Sevran”.

Une publication que Booba a commenté avec les messages, “Y a jamais eu de doute” et “Et Maes s’est fait tout seul. Et moi j’ai fait Kaaris et je l’ai défait” avec un émoji mort de rire, Kaaris n’a pas répondu aux provocations de B2O ou de Maes et préfère visiblement se concentrer sur la promotion de son nouvel opus.