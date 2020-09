Kaaris dans la saison 2 de la série américaine The Boys

En 2019, Guizmo et Youssoupha avait déjà conquis les producteurs de la série américaines The Boys en apparaissant dans la bande son de la première saison de The Boys, cette fois ci c’est Kaaris qui a inspiré la production de la deuxième saison actuellement diffusée sur Amazon Prime Video.

Dans l’épisode 2 de la saison 1 de The Boys diffusée à la fin du mois de juillet 2019 sur Amazon Prime Video, les spectateurs avaient pu découvrir en fond sonore la voix de Guizmo, avec son titre “Dans ma ruche” extrait de son album du même nom paru 2014 ainsi que celle de Youssoupha dans ce même épisode avec le morceau “La Foule” de Youssoupha extrait de son projet “En noir et blanc: En attendant Noir Désir” sorti en 2011, pour cette nouvelle saison c’est Kaaris qui a été mis à l’honneur.

En effet dans le quatrième épisode de la seconde saison qui a été diffusé ce dimanche soir, les spectateurs ont pu entendre la voix de Kaaris avec les paroles “Le temps c’est de l’argent, mets d’la coke dans ton sablier” un extrait de son morceau “Le temps” extrait de son album “Le Bruit de mon âme” paru en 2015.