L’OM se moque du PSG avec « Bande Organisée »

Ce dimanche soir lors du choc de la troisième journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OM, l’Olympique de Marseillais a réussi à obtenir les trois points de la victoire (1-0) au Parc des Princes grâce au duo Dimitri Payet et Florian Thauvin, le premier nommé a été passeur décisif pour le second sur un coup franc.

La fin de match très tendue entre les deux équipes a montré tout la rivalité qui existe entre les deux clubs depuis plusieurs années, l’arbitre de la rencontre a distribué 17 cartons, il s’agit là du record de cartons en Ligue 1 au 21ème siècle, une défaite difficile à digérer pour le PSG qui débute très mal sa saison avec deux défaites consécutives.

Après la rencontre les joueurs de l’Olympique de Marseille ont dignement célébré cette victoire et ont notamment dansé sur le couplet de Soso Maness dans le morceau “Bande Organisé” de Jul avec son “Zumba Cafew” alors que le compte Twitter officiel de l’OM s’est amusé à troller le PSG en détournant le texte d’une immense banderole affiché à Paris devant la Tour Eiffel avec le message “PSG OM c’est pas la capitale, c’est Marseille bébé” en référence au couplet de SCH.