Moha La Squale : Romy qui est à la source des accusations d’agression se confie

Après la polémique concernant les accusations d’agressions sexuelles de plusieurs jeunes femmes à l’encontre de Moha La Squale, une des filles nommé Romy qui est à l’origine de l’affaire contre le rappeur français s’est expliquée face caméra lors d’une interview accordée au média Au Feminin.

Le dimanche 6 septembre 2020, Romy a fait trembler l’univers du rap français en révélant sur le réseau social Instagram plusieurs témoignages de victimes accusant Moha La Squale d’agression sexuelle, viol ainsi que séquestreation, ce dernier n’a pas réagi à cette affaire, elle a décidé de témoigner pour aufeminin.

“Je m’appelle Romy, j’ai 20 ans. Si aujourd’hui je suis ici dans « Au Féminin », c’est pour vous parler d’une dénonciation de violences qui ont concerné un rappeur très connu, qui s’appelle Moha La Squale. J’ai fait des stories il y a quelques jours et à la base je me suis dis que ça allait avoir un impact habituel. Mais il s’est avéré qu’on m’a repartagée plusieurs fois et ça a pris énormément d’ampleur.” a-t-elle tout d’abord déclaré.

“Dans ces stories, je parlais de de témoignages que j’avais eus moi-même avec des amies, à l’extérieur des réseaux sociaux. Elles m’avaient déjà parlé de ce garçon que moi-même j’ai fréquenté pendant un clip.” a ensuite poursuivi Romy avant d’ajouter “A la base déjà, il n’y a aucun contrat qui est signé, il n’y a aucun droit à l’image qui est représenté. Tout se fait dans la terreur. On voit que le garçon est très bouleversé dans sa vie. Ce sont des comportements qui sont très spéciaux.”.

“Pour ma part, il m’a tiré les cheveux, il m’a touché sans mon accord. Moi je m’énervais, je lui mettais des coups de coude à des moments et il me disait : « T’inquiète ma reuss, il n’y a rien, c’est rien ». Mais vu que toute l’équipe semble être intimidée aussi par ce garçon, on se demande en faite : « Si j’ouvre ma bouche, qu’est-ce qui va se passer par la suite ? ». Puis j’ai reçu un message très violent qui me parlait de lui, avec des mots assez violents et je l’ai partagé.” a ensuite ajouté Romy.