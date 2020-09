Payet fait disjoncter les fans du PSG avec ce montage irrespectueux de “Bande Organisée”

Après avoir largement célébré ce dimanche avec ses coéquipiers la victoire de l’Olympique de Marseille au Parc des Princes face au Paris Saint Germain (1-0) et avoir été passeur décisif pour Florian Thauvin lors de cette rencontre, Dimitri Payet a continué de chambrer les joueurs Parisiens sur son compte Twitter ce lundi en se moquant ouvertement de Neymar.

Alors qu’il a déjà été très provocateur avant la rencontre de Ligue 1 de dimanche soir face au PSG, Dimitri Payet a encore remis une couche en publiant un tweet avec un montage photo de la pochette du single “Bande Organisée” de Jul avec les featurings de SCH, Kofs, Naps, Soso maness, Elams, Solda ou encore Houari.

Payet a modifié les visages des rappeurs Marseillais pour les remplacer par les têtes des joueurs de l’Olympique Marseille et de l’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas tout en ajoutant le visage de Neymar à la tête du chien tenu dans les bras d’un des rappeurs avec la légende, “En bande organisée C’est pas la capitale @Co_Ultras_Paris C’est Marseille bb @OM_Officiel”, une publication qui a déchaîné la colère des fans du PSG sur le réseau social.

“Ma réaction ? J’étais mort de rire quand j’ai regardé, puis deux secondes après ça m’a fait réfléchir. Mais j’ai liké la photo ! Maintenant je connais la musique “zumba cafew”, c’est une musique intéressante !” a ensuite réagi en conférence de presse, Villas-Boas sur le tweet de Payet.

T as même pas honte toi t es même pas un natif marseillais t as gagner aucun trophée dans ta vie ca fait 10 piges que c'était la défaite des années que les supporters attendent que tu fasses un truc et le pire dans tout ça tu voulais rejoindre le PSG 2011 mais t as été recalé pff pic.twitter.com/JNLYmxMHk7

— Latouba Supernegro (@LatoubaOfficiel) September 15, 2020