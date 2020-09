Kool Shen s’en prend violemment à Payet lors de PSG-OM et lui demande de venir se taper

Fervent supporter du Paris Saint Germain, Kool Shen a assisté depuis les tribunes du Parc des Princes au choc du championnat de France le weekend dernier entre le PSG et l’Olympique de Marseille, malheureusement pour le rappeur du groupe NTM tout ne s’est pas passé comme prévu et le club Parisien a eu un match très difficile conclu par une défaite 1 but à 0.

Cette rencontre très tendue s’est terminée en bagarre générale entre les Parisiens et les Olympiens avec 5 cartons rouges, depuis les tribunes les surpporters du PSG étaient très énervés contre les joueurs Marseillais qui ont dignement fêter cette victoire sur la pelouse du Parc à la fin du match en dansant notamment sur le titre “Bande Organisée” de Jul avec le célèbre “Zumba Cafew” de Soso Maness, ce que Kool Shen n’a visiblement pas vraiment apprécié.

En effet, très remonté dans les tribunes du Parc des Princes, Kool Shen n’a aimé le comportement de Dimitri Payet et n’a pas hésite à le faire savoir en s’adressant directement au joueur de l’OM, le rappeur lui a demandé de venir dans les tribunes pour en découdre, “Oh Payet, oh Payet ! Viens, viens fils de…” a commenté la moitié du groupe NTM, une séquence filmée par un spectateur qui a partagé la scène dans une story Instagram alors que le milieu de terrain français n’a pas répondu à la provocation du rappeur visiblement très énervé par la défaite de son équipe favorite.