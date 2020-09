Booba n’apprécie vraiment pas sa comparaison à Freeze Corleone et le fait savoir

Toujours à l’affût de la moindre publication le concernant sur Instagram, Booba a réagi cette semaine sur le réseau social à un post du média Skusku qui a questionné les internautes en comparant B2O et le rappeur Freeze Corleone, ce dernier a fait un carton avec son nouvel album “Le Menace Fantôme” sorti le vendredi 11 septembre.

“Des thèmes sombres, des textes crus, souvent boycotté par les maisons de disques… On retrouve beaucoup de similitudes entre le début de carrière de Freeze Corleone et Booba, ce qui n’a pas échappé aux internautes qui aiment les comparer. Qu’en pensez-vous, réel ressemblance ou fantasme des fans de rap ? En tout cas, on souhaite la même carrière de Booba à Freeze Corleone” commente le média Skusku dans cette publication sur Instagram tout en postant un montage avec les deux rappeurs Booba et Freeze Corleone.

Suite à cette comparaison avec Freeze Corleone, Booba s’est empressé de réagir sur le réseau social dans les commentaires de la publication pour exprimer son avis, “Ressaisis toi cousin” a-t-il réagi visiblement agacé d’être comparé au jeune rappeur français.