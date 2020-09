Kaaris : un auditeur de Skyrock insulte violemment Maes en plein direct, Riska réagit

Après avoir dévoilé le 4 septembre dernier son album “2.7.0” et avoir écoulé un peu plus de 17 000 copies de son projet pour sa première semaine d’exploitation, Kaaris poursuit la promotion de son nouvel opus tous les soirs de cette semaine sur les ondes de la radio Skyrock et a été interpellé par un auditeur au sujet de son conflit avec Maes.

Cette semaine, Kaaris est de passage tous les soirs de 20h à 21h dans l’émission Planète Rap animée par Fred Musa, ce lundi le rappeur de Sevran avait commencé très fort avec un live de son freestyle 2.7.0 avant d’également invité Kalash Criminel avec qui il a enregistré une nouvelle collaboration et Sid les 3 éléments mais il a aussi été perturbé en plein direct par les propos virulents d’un auditeur de la radio à l’encontre de Maes.

En effet Fred Musa a laissé un fan de Kaaris s’exprimé en live dans l’émission, “Toute façon écoute pas Maes, il su*e des bi*es” a déclaré l’auditeur avant que l’animateur ne réagisse rapidement pour couper court à la séquence en expliquant “C’est bon, non, il en fallait bien un dans la semaine en même temps, moi j’ai plus envie de parler de tous ça, je pense que les gens sont dans une autre vibe”.

“Tout ça c’est derrière moi, je parle avec personne” a ensuite déclaré Kaaris, “Si c’est pour faire ça, vous raccrochez immédiatement” a ajouté Fred Musa, “Je m’en bas les coui**es de toutes ces histoires, c’est plus mon problème” a conclu le rappeur Sevran pour mettre fin à la séquence.