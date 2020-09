Booba attaque la manageuse de Damso en l’accusant d’avoir flingué son incroyable carrière

A l’occasion de la sortie de l’album “QALF” de Damso ce vendredi, Booba n’a pas manqué de réagir rapidement sur son compte Instagram pour se moquer du rappeur Belge en modifiant la pochette du projet avec le titre de “QALF” par “FLAQ” puis la durée par “Archi-long” avant de poster également le passage de son single “Glaive” dans lequel il chante “Tellement longtemps que j’fais la guerre. Le prochain c’est Damso, m’fais pas jurer la vie d’ma mère”.

Booba a ensuite poursuivi les attaques contre Damso sur le réseau social en ciblant cette fois ci la manageuse de l’artiste Belge, “Elle, c’est @anissatv en quelques années, grâce à son incompétence, son amateurisme et sa soif de pouvoir, elle nous a flingué un incroyable artiste. Quant à lui, il a chopé l’melon avant même d’être arrivé au rayon fruits et légumes. #viesurvous 🖖🏾 @thedamso” a-t-il commenté en postant une photo de Dems avec Anissa et le trophée des W9 d’or, B2O a également partagé sur son compte Twitter un montage de Dems avec un bol de riz et la légende “Riz sur vous”.

QALF est le quatrième album de Damso et le premier depuis son départ du label 92i de son ancien mentor Booba qui lancé le clash entre les deux rappeurs, c’est l’un des projets les plus attendus du rap français cette année, il comporte 14 morceaux avec des collaborations de Hamza, Lous and The Yakuza et Fally Ipupa, cet opus pourrait être un double album dont le deuxième disque sera dévoilé vendredi prochain, le 25 septembre 2020.