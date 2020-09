Bayern Munich humilie Schalke 8-0 (résumé vidéo et buts)

découvrez les vidéos des buts de Munich vs Schalke 04, ce vendredi soir en match d’ouverture de la saison 2020/2021 de la Bundesliga, le champion d’Europe en titre, le Bayern Munich a humilié l’équipe de Schalke 04 avec une large victoire sur le score de 8 à 0 à l’Allianz Arena, Serge Gnabry a réalisé un triplé lors de cette rencontre.

L’équipe Schalke 04 a été totalement dépassé par le club Bavarois lors de ce match d’ouverture du championnat d’Allemagne, le Bayern Munich a marqué 8 buts par l’intermédiaire de Goretzka, Lewandowski, Müller, le jeune Musiala (17 ans) et trois buts de Serge Gnabry.

Pour son premier officiel avec le Bayern, Leroy Sané a marqué un but et fait deux passes décisives alors que le jeune Jamal Musiala est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du FCB, le Bayern affrontera ce jeudi à Budapest l’équipe Espagnole de Séville en finale de la Supercoupe d’Europe avant un déplacement à Hoffenheim, dimanche prochain.