Damso perce à l’international avec QALF qui intègre le Top Monde avec 13 titres

Damso a réussi son retour très attendu par le public, ce vendredi 18 septembre le rappeur Belge a enfin dévoilé son album “QALF” avec trois invités sur le projet Hamza, Fally Ipupa et Lous and The Yakuza, un opus qui sera disponible en physique à partir du 25 septembre prochain avec inclus un morceau bonus et une rumeur d’un possible double album. qui s’intensifie sur les réseaux sociaux depuis hier.

En attendant, Damso a déjà fait très fort en réalisant avec 11,3 millions de streams le meilleur démarrage streaming de l’année en 24h sur Spotify France, Dems devance Maes au classement qui avait réussi un impressionnant démarrage en début d’année avec son album “Les derniers salopards” totalisant 8,3 millions de streams en une journée sur la plateforme de streaming et la mixtape “M.I.L.S 3 “de Ninho qui avait cumulé 6,5 millions de streams sur 24h.

Un succès également à l’international pour l’artiste Belge, 13 morceaux de l’album QALF de Damso se placent dans le Top 200 Monde de Spotify, le single “BXL ZOO” en collaboration avec Hamza se positionne même à la 55ème place du Top Monde, “Deux Toiles de mer” prend la 57ème place du classement, “Life Life” est 64ème et enfin “Mevtr” est 71ème place, l’unique morceau qui ne figure pas dans ce Top Mondial est le titre “TheVie Radio (interlude)”.