Damso : son album aura bien une suite, QALF n’est qu’une entrée !

Le succès est total pour Damso avec son album QALF qui avec 13.729.723 streams ce vendredi, le rappeur Belge est devenu l’artiste urbain le plus streamé au monde sur Spotify le jour de la sortie de son nouvel opus en devançant notamment Juice World, Pop Smoke ou encore Drake sur la plateforme se streaming.

Avec “QALF”, Damso a aussi réalisé le meilleur démarrage en 24h sur spotify en 2020 devant l’album “Les Deniers Salopards” de Maes et la mixtape “M.I.L.S 3.0” de Ninho, un retour réussi pour l’artiste Belge qui devrait encore réserver des surprises très prochainement au public avec une suite à son album à venir.

En effet depuis vendredi des rumeurs d’un double circule sur les réseaux sociaux avec plusieurs hypothèses plus ou moins crédibles, lors d’une interview téléphonique accordée ce dimanche à la chaîne Tchin sur Youtube, Damso s’est livré à quelques confidences à ce sujet, “Alors, il y a une théorie sur les réseaux sociaux comme quoi QALF serait en fait un double album parce que le titre en outro, c’est l’intro et également à cause des deux cover parce qu’il y a une cover avec 45 minutes et l’autre de 48 minutes, mais moi, je mettrai plutôt une pièce sur un titre supplémentaire dans la version physique de l’album, elle est où la vérité ?” a questionné le journaliste.

“Il y a beaucoup de vérités et de mensonges dans ce que tu viens de dire. (…) Pour moi, on rentre dans QALF. C’est un état d’esprit, avec cet album, je pense que les gens vont vraiment comprendre, ils vont comprendre que Damso ne fait que ce qu’il en a envie et que c’est ça le concept de “Qui Aime Like Follow” et les artistes libérez vous du poids de tout ce qu’on peut penser de vous vous faites ce que vous voulez. (…) Laissez les artistes faire ce qu’ils veulent parce qu’on est pas à l’abris d’une dinguerie” a expliqué Dems.

“Bien évidemment les lettres (l’alphabet grec), on continue. Ceux qu’ils ont pu voir que les lettres ne sont pas complétées, donc évidemment voilà, on continue, et que c’est une entrée. On entre dans l’univers de “il fait que ce qu’il a envie de faire” et on va découvrir. Pour moi, c’est se laisser porter par le voyage” a ajouté Damso qui va donc bien donner une suite QALF mais qui reste encore très mystérieuse.