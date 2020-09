Freeze Corleone : Myra Durden a pris sa défense de la meilleure des manières dans TPMP

Ce lundi soir en direct dans Touche Pas A Mon Poste sur C8, Valérie Bénaïm s’est expliquée en direct dans l’émission après avoir subi les foudres des internautes sur les réseaux sociaux suite à ses propos concernant la polémique au sujet de Freeze Corleone la semaine passée, un jeune rappeur du nom de Myra Durden était également invité par Cyril Hanouna pour prendre la défense du rappeur français.

Depuis quelques jours Freeze Corleone se retrouve au coeur d’une polémique après avoir été accusé d’antisémitisme par la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme pour ses paroles dans plusieurs morceaux, une enquête a été ouverte à son encontre par le parquet de Paris pour provocation à la haine raciale et ses morceaux risquent d’être supprimés des plateformes de streaming, YouTube et Deezer ont déjà censuré certains de ses titres.

La semaine dernière dans TPMP, Valérie Bénaïm a vivement critiqué Freeze Corleone, “Je vais essayer d’être très calme et de poser mon propos parce que moi, les textes de ce garçon me touchent au cœur parce que je suis juive, de religion juive mais je pense qu’il parle de l’humanité parce que quand on touche à un noir, un juif, un musulman, on touche à l’humanité.” avait déclaré la chroniqueuse de l’émission de Cyril Hanouna avant d’ajouter “Donc voilà, je pense que ce type-là est abject et je lui dis dans les yeux : ‘tu n’es qu’une merde’. Pardon parce que je suis un peu émue”.

Ce soir Valérie Bénaïm est revenue sur cette affaire pour expliquer ses propos lors d’un échange avec Myra Darden présent sur le plateau télévisé de TPMP pour prendre la défense de Freeze Corleone et annoncé par Cyril Hanouna comme un fan du rappeur français qui fait un carton avec son nouvel album “La Menace Fantome”, « Vous avez raison, j’ai écouté 4 ans de travail, et effectivement vous avez raison, il pointe du doigt beaucoup d’autres choses que la communauté juive » a expliqué la chroniqueuse de TPMP qui semble visiblement avoir changé d’avis comme vous pouvez le découvrir dans la passage vidéo ci dessous.