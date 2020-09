Booba tacle Gims pour avoir été avoir membre d’un mouvement islamiste radical

La semaine dernière Netflix a enfin mis en ligne le documentaire très attendu de Gims qui s’est rapidement numéro 1 sur la célèbre plateforme, “Merci à tous !!! J’espère que vous avez kiffè le documentaire, et pour ceux qui l’ont pas encore vu “vous attendez quoi??” Let’s Go !! Wesh !! 🏆🥇@netflixfr @netflix @menidesigns #numerouno 🇫🇷” a commenté le rappeur de la Sexion D’Assaut sur Instagram après le succès de ce reportage qui lui est consacré et qui a également fait réagir Booba sur le réseau social.

“Découvrez l’artiste et l’homme derrière les lunettes noires dans ce docu qui suit Gims en coulisses pendant les mois qui ont précédé son concert 2019 au Stade de France”, décrit le synopsis du documentaire de Netflix consacré à Gims dans lequel l’artiste se confie également sur sa conversion à l’Islam et notamment lorsqu’en 2005 il a rejoint une secte islamiste nommée les frères du Tabligh.

“Quand je suis rentré dans cette religion, j’étais à la portée de n’importe quel gourou, j’étais un cœur pur et quelqu’un de mal intentionné peut te prendre sous son aile et faire de toi une arme. Il y avait des personnes qui finissaient mortes, suicidées en Irak. Des gens qui étaient à côté de moi. Et cela m’a fait flipper, je ne sais pas où j’aurais pu terminer” a-t-il expliqué, un mouvement que Gims a ensuite réussi à quitter pour poursuivre sa carrière musicale, une anecdote que Booba n’a pas manqué de rappeler dans une story de son compte Instagram en partageant un article du magazine Public avec le titre “Maître Gims dans une secte islamiste… Il dit tout !”.