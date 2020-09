Hayce Lemsi & Volts Face : Comme dit Maman (Clip)

La semaine dernière en direct sur Mouv les Frères Lumières, Hayce Lemsi et Volts Face ont dévoilés chez Pascal Cefran leur nouveau titre “Comme dit Maman”.

Si on les sait capable de tout retourner quand il s’agit de technique rap, nos deux frangins ont, cette fois-ci, préférés se livrer dans ce morceau et dans ce clip de Yanis Djam.

Après le flow speed, la drill (etc) Hayce et Volts envoient un titre aux couplets personnels et au refrain efficace sur une prod de Richie Beats, le single est extrait de ADAL 2 annoncé pour le 16 Octobre 2020.