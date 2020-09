Le rappeur Américain Tay Way abattu dans un drive-by

Le rappeur américain Tay Way, originaire de Californie, a été tué dans un drive-by shooting vendredi après-midi à Richmond, il venait tout juste de poster sa localisation dans une story sur son compte Instagram, quelques minutes avant le drame.

Tay Way avait 29 ans, il s’était fait connaitre en 2015 avec le morceau “Fuck It Up” et avait dévoilé un nouvel album au mois de juillet dernier intitulé “Rich City Host” avec notamment comme invité E-40. le rappeur a été victime d’un drive-by selon les médias américains et a succombé à ses blessures.