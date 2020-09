Moha La Squale : ses victimes présumées racontent leur calvaire

Alors que Moha La Squale aurait du dévoiler ce 18 septembre son album intitulé “L’Appache”, le rappeur français a été contraint de repousser son nouvel opus à une autre date qui n’est pas encore fixée en raison de l’affaire d’agressions sexuelles à son encontre ayant éclatée il y a quelques jour sur les réseaux sociaux.

Une affaire qui prend de plus en plus d’ampleur, Lacoste a annoncé cette semaine la fin de sa collaboration Moha La Squale, “Nous affirmons avoir arrêté notre collaboration depuis plusieurs mois avec Moha La Squale tant son comportement ne correspondait déjà plus aux valeurs de la marque. Notre marque et nos équipes sont fortement attachées aux valeurs de respect et de tolérance transmises par notre fondateur et nous condamnons absolument toute forme de violence, de harcèlement et d’agressions” a commenté la célèbre marque au crocodile.

Après les accusations de plusieurs jeunes femmes, le parquet de Paris a ouvert une enquête contre Moha La Squale pour “violences”, “agression sexuelle” et “séquestration” suite aux plaintes déposées de trois femmes, le média Konbini a donné la parole aux victimes présumées du rappeur pour témoigner, Luna, Andréa et Ana se sont toutes les trois exprimées pour dévoiler les détails des violences morales et physiques qu’elles auraient subies, pour le moment l’artiste n’a pas fait de commentaire sur cette affaire.