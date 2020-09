Booba révèle ses insultes privés à Damso après le titre “Tricheur” et sa réaction

Alors que Damso vient de faire un démarrage fulgurant avec les ventes de son nouvel album QALF qui a déjà dépassé les 20 000 exemplaires vendus en midweek et devrait donc obtenir la certification de Disque D’Or dans les prochains jours, Booba continue de s’en prendre à son ancien protégé sur Instagram.

Après avoir pourtant ajouté un extrait de QALF dans sa playlist “Validé” sur Spotify avec le morceau “Dja roulé”, Booba poursuit les attaques contre Damso sur les réseaux sociaux et vient de dévoiler une capture d’écran d’une conversation privée WhatsApp dans une story qu’il a débuté avec le rappeur Belge au mois de juin 2019 à l’époque de la sortie de la collaboration entre Damso et Nekfeu sur le single “Tricheur” extrait de l’album “Les étoiles vagabondes”.

Une conversation privée dans laquelle Booba insulte copieusement Damso avec les messages, “Tu vas les ravaler tes paroles petite pu*e ingrate. J’en ai vu défiler des dizaines comme toi et t’es loin d’être le plus coriace”, “Sois fort petit pu*ain”, “Aide ton gars”, des commentaires datés de l’été 2019, “J’vais t’apprendre le respect petite salo*e” a-t-il ensuite ajouté au mois de février 2020, Dems qui a bien vu les messages n’a pas répondu à B2O.

“En vue en vue ouais ohlala ohlala” a ajouté en légende Booba avec plusieurs émojis mort de rire en affichant cette conversation datée d’il y a plus d’un an, dans le titre “Tricheur”, Damso semblait tacler B2O et son ancien label avec la punchline, “Les maisons de disques sont des salo*es, c’pour ça qu’elles font des avances, j’f’rai pas deux fois la même erreur”.