Damso évoque pour la première fois sa séparation « douloureuse » avec Booba

À l’occasion de la sortie de son album QALF de Damso, l’animateur de Skyrock, Fred Musa s’est rendu en Belgique dans la ville Bruxelles pour une soirée de Planète Rap exceptionnelle avec à la clé une interview exclusive du prodige belge pour parler de son nouvel opus et lors de laquelle il est revenu sur la fin de sa collaboration avec Booba.

Au mois de juin 2018 après la sortie de son troisième album, Lithopédion, Damso avait annoncé la fin de son contrat et de sa collaboration avec la label 92i de Booba après trois albums qui a marqué la fin d’une amitié entre les deux rappeurs et le début d’un clash qui dure désormais depuis plus de 2 ans.

Lors de cet entretien avec Fred Musa, Damso s’est confié sur cette séparation alors que Booba continue les provocations à son encontre sur les réseaux sociaux comme récemment contre sa manageuse a qui il reproche notamment d’avoir “flingué un incroyable artiste” mais n’hésite pas à valider les morceaux de Dems en ajoutant par exmeple un extrait de l’album QALF dans sa playlist “Validé” sur Spotify.

“Pour moi, ce n’est pas douloureux, j’ai fait 3 albums. J’ai toujours eu une vision très artistique des choses en général, ce n’est pas une douleur. Une douleur c’est quand c’est des choses quand c’est ma mère ou d’autres choses.” a déclaré Damso lors de cette interview au sujet de la fin de collaboration avec Booba avant d’ajouter “Quand c’est le boulot, c’est fini, on s’échange des civilités et on avance. Il n’y a jamais eu de haine et je pense que ça se lit sur mon visage. Je n’ai pas de rancune, les choses vont bien”