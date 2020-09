Freeze Corleone : YouTube fait marche arrière et remet en ligne “Freeze Raël”

Jeudi dernier face à la polémique à l’encontre de Freeze Corleone accusé d’antisémitisme par la Licra et par plusieurs politiciens avant d’être lâché par son label de distribution Universal Music France, le rappeur français a subi une première vague de boycott de la radio Skyrock et de la part de YouTube pour « contenus incitant à la haine ».

Accusé d’antisémitisme et de négationnisme pour plusieurs punchlines dans différents morceaux par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin ainsi que par l’Assemblée nationale, YouTube avait réagi dans un premier temps en supprimant de la plateforme deux titres de Freeze Corleone, “Freeze Raël” et “Rap catéchisme” en featuring avec Alpha Wann, deux des morceaux de l’album “La menace fantôme” ayant le plus de succès.

Le manager Freeze Corleone a ensuite annoncé que tous les morceaux de l’artiste pourraient être supprimés des plateformes streaming, pour le moment uniquement Deezer a retiré quelques titres de son catalogue mais Apple Music et Spotify n’ont pas censuré le rappeur français alors que YouTube semble de son côté faire marche arrière, le single “Freeze Raël” vient d’être remis en ligne sur la plateforme mais “Rap Catéchisme” est toujours indisponible.