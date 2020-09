Wejdene et Aya Nakamura enflamment la toile et font monter la température en s’affichant ensemble

Depuis 2018 avec la succès de son album “Nakamura”, Aya Nakamura est devenue une des artistes françaises les plus écoutées dans le monde entier, propulsée par le single Djadja, elle est a récemment fait son retour avec le morceau “Jolie Nana” qui avait pris la première place du Top Singles à sa sortie, la jeune chanteuse Wejdene semble également se diriger vers le même succès.

En effet il y a quelques mois Wejdene s’est fait connaitre du grand public avec le tube “Anissa” puis cet été avec le titre “Coco” pour faire patienter ses fans en attendant la sortie de son premier album, la jeune chanteuse pourrait également nous réserver une collaboration inédite avec Aya Nakamura.

Ce mardi Wejdene a posté des photos de sa rencontre avec Aya Nakamura sur son compte Instagram avec la légende “De quoi vous faire baver .. 🤤 👅💋🍭 #16 @ayanakamura_officiel” de quoi laisser présager un featuring entre les deux chanteuses, le cliché a rapidement enflammé la toile avec plus de 300 000 Like, les internautes se sont enthousiasmés sur une possible collaboration entre les deux artistes qui ont également posté des vidéos en story de cette rencontre.