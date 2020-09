L’Olympique de Marseille lance son propre label de Rap avec OM Records !

BMG ET L’Olympique de Marseille lancent LE label : OM RECORDS !

Paris/Marseille: 24 September 2020 – BMG est fier d’annoncer la signature d’un partenariat stratégique avec le club français de football, l’Olympique de Marseille (OM), comprenant le lancement d’OM Records, un nouveau label de Rap, R&B et Pop.

L’Olympique de Marseille est l’un des clubs préférés du pays depuis plus de 25 ans et reste la seule équipe française à avoir remporté la Ligue des champions. Le club connait un nouveau souffle depuis son rachat en 2016 par l’homme d’affaires américain Frank McCourt.

OM Records deviendra le seul label de major à avoir son siège à Marseille, la deuxième ville de France, et bastion historique du hip-hop et du rap français depuis les années 1990. IAM et Fonky Family, – dont BMG représente les premiers albums dans son catalogue éditorial – ont par exemple commencé leur carrière à Marseille, ouvrant la voie aux générations d’artistes suivantes, tels que Psy 4 de la Rime, Soprano, Alonzo, puis Jul, Naps, YL, SCH, Soso Maness et tant d’autres.

Ce nouveau partenariat fait de BMG le partenaire musical exclusif de l’OM pour tous ses projets et activités musicales. Il comprend également un accord de licence pour la Librairie Musicale de BMG que l’OM utilisera pour ses contenus internes et externes.

Jaques-Henri Eyraud, président de l’Olympique de Marseille : « L’Olympique de Marseille est avant tout un club de football mais le club rayonne bien au-délà des terrains, et notamment auprès de la jeunesse marseillaise afin de l’accompagner dans toutes ses formes d’expressions artistiques. Marseille est un berceau du rap et du hip hop français depuis IAM et les liens entre l’OM et les artistes locaux sont forts depuis des années.Le lancement d’OM Records vient parachever ce lien et symbolise la volonté du club de promouvoir dans le monde entier l’énergie unique qui se dégage de Marseille et de ses habitants. ».

Pour Sylvain Gazaignes, directeur général de BMG France, « Les liens culturels entre le football et le hip-hop sont nombreux, en particulier dans une ville comme Marseille dont la scène musicale est si florissante. Le but de ce partenariat avec l’OM est d’offrir de nouvelles opportunités aux artistes établis, aux talents émergents et aux collectifs d’artistes de Marseille, du Sud de la France au sens large et même d’Afrique ».

BMG a nommé Emilie Hauck, Directrice Artistique d’OM Records, pour manager ce label et toutes les autres activités musicales avec le club. Emilie Hauck est basée à Marseille et reporte à Sylvain Gazaignes : « BMG et l’OM portent des valeurs communes, nous voulons apporter la force et l’expertise de notre major au service des artistes qui aiment ce club légendaire », souligne-t-elle.

L’OM et BMG ont débuté leur collaboration au début de la pandémie, lorsque l’OM a réuni un collectif d’artistes et de MCs de Marseille sous le nom d’OM La Compo pour créer le single caritatif “cOMbat quotidien”, distribué par BMG. Tous les bénéfices de la chanson sont reversés aux hôpitaux de Marseille et aux plus démunis de la région via la Fondation de l’OM.

L’OM a toujours été pionnier en matière de réseaux sociaux et devient en 2020 le premier club de Ligue 1 à diffuser un match en direct sur Twitch. BMG et L’OM se félicitent de ce partenariat historique et innovant, une première mondiale à cette échelle.