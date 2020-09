Scarface : Le remake avec Michael B. Jordan pour incarner Tony Montana va choquer

Il y a quelques mois la rumeur de la préparation d’un remake de Scarface avait suscité l’engouement des fans du film culte de 1983 réalisé par Brian De Palma avec Al Pacino et Michelle Pfeiffer, ce long métrage très attendu est toujours d’actualité avec dans le rôle de Tony Montana, Michael B. Jordan que vous avez pu découvrir dans les films Black Panther, Creed ou encore La Voie de la justice.

En effet selon la presse aux Etats Unis, l’acteur de 33 ans devrait bien reprendre le rôle principal de Tony Montana incarné par Al Pacino, du côté de la réalisation c’est l’Italien Luca Guadagnino (Melissa P., A Bigger Splash, Call Me by Your Name, Suspiria) qui devrait être aux commandes du projet et promet de préparer une version très différente des anciens scénarios des deux précédents Scarface sortis en 1932 et en 1983.

“Les choses les plus importantes sont A: Le remake doit être bien fait, le scénario doit être génial, et c’est tout. B: Notre Tony Montana doit être contemporain. Je ne veux rien imiter. C: Le film doit choquer” a récemment déclaré le réalisateur lors d’une récente interview, “La vérité est que je suis intéressé par le personnage de Tony Montana. Il est un symptôme du rêve américain” a-t-il également précisé, l’histoire de ce remake devrait se dérouler dans la ville de Los Angeles, aucune date de sortie n’a encore été annoncé pour le moment.

Le film culte Scarface sorti en 1983, un long métrage de gangsters américain réalisé par Brian De Palma qui met en scène le légendaire Tony Montana incarné par Al Pacino avait marqué toute une génération et notamment inspiré le monde du rap avec des nombreux morceaux en référence au film.