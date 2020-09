Wejdene soutenue par Booba, elle révèle son échange avec B2O

Véritable phénomène, Wejdene sort aujourd’hui son tout premier album intitulé ”16”, a cette occasion elle a répondu aux questions de Mehdi Maïzi pour Apple Music, elle parle de son changement de statut, de son producteur Feuneu, de ce qui lui a donné envie de chanter, ses influences, des thèmes de l’album, des réseaux et également des conseils donnés par Booba pour sa carrière.

“A partir du moment où j’aurais une famille, un mari, des enfants je ne me vois pas continuer. C’est pas compatible, genre du tout. Si je suis pas dans le besoin je vais arrêter. Mais si je suis encore dans le besoin je vais continuer ça c’est sûr. Parce que avant d’arrêter va falloir construire quelque chose, va falloir qu’on ait de l’argent de côté… J’investis pour plus tard, j’essaie au maximum de pas faire n’importe quoi avec mon argent. (…) Y’a des choses à construire j’ai que 16 ans!” a déclaré Wejdene sur la projection de sa carrière dans la musique sur le long terme avant de révéler les propos de son échanges avec Booba.

“Y’a Booba, Aya… Booba il m’a félicité déjà pour tout ce qui m’arrive, et il m’a dit ”continue envoie que des hits! Que des hits que des hits!”” a confié Wejdene au sujet des artistes qui lui ont donné des conseils sur sa carrière, alors que B2O lui avait apporté son soutien à plusieurs reprises sur son compte Instagram notamment lors de la sortie de son tube “Anissa” dont le clip cumule désormais plus de 60 millions de vue sur YouTube.

“16” le nouvel album de Wejdene est disponible depuis ce vendredi et comporte 12 morceaux dont les tube de la jeune chanteuse de 16 ans, “Coco” et “Anissa”, pour la promotion de son nouvel opus cette dernière était également de passage ce jeudi soir dans l’émission “Touche Pas A Mon Poste” de Cyril Hanouna sur C8 et s’est accepter avec réussite le défi d’un quizz de connaissances.