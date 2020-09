Neymar : ses gestes techniques hallucinants avec des dribbles venus d’ailleurs face à Reims

Ce dimanche soir en clôture de la 5ème journée de Ligue 1, le Paris Saint Germain a affronté au Stade Auguste-Delaune l’équipe de Reims avec une victoire 2 buts à 0 grâce à deux buts de Mauro Icardi sur des passes décisives de Kylian Mbappé, une rencontre maîtrisée par les Parisiens avec un Neymar très en forme qui a réalisé plusieurs gestes techniques lors de ce match.

Neymar a largement contribué au troisième succès de suite du PSG enchainant les dribbles et les passes réussies face à des Rémois dépassés par le Brésilien qui a lancé Mbappé sur le premier but d’Icardi avant de réaliser un une-deux avec le champion du monde Français sur le second but.

L’attaquant du PSG aurait pu marquer un but incroyable après avoir éliminé trois joueurs adverses avec un petit pont mais n’a pas réussi à conclure l’action avec un but, son tir a terminé à quelques millimètres du le poteau gauche du gardien de Reims, en fin de match Neymar a également un superbe geste, un “Hocus Pocus” qui a enflammé les internautes et fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Neymar il te sort des gestes alucinant, même les commentateurs sont choqué mdrrr #SDRPSG pic.twitter.com/YQf6dUePE9 — ⭐🇫🇷⭐ ジェレミー ❤🇯🇵❤ (@Ombrellito) September 27, 2020