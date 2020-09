Sardoche s’en prend sévèrement à Wejdene, “un énième produit idiocratique type Nakamura”

Au mois de mai et d’avril dernier Sardoche s’était fait remarqué pour ses déclarations à l’encontre de Booba, PNL et Freeze Corleone en s’attaquant aux rappeurs français, ce lundi le streamer français s’est une nouvelle fois retrouvé dans le Top Tendances en France sur Twitter pour s’en être pris cette fois-ci à Wejdene.

“Je sais pas qui c’est, je m’en bas les coui**es, que je meurs du cancer si je sais qui c’est, je sais pas si c’est un homme ou une femme” a-t-il déclaré lors d’un live, Sardoche s’est ensuite expliqué au sujet de ses propos sur le réseau social Twitter en poursuivant les critiques contre Wejdene et en taclant également Aya Nakamura au passage.

“Je savais vraiment pas qui était Wejdene et même si c’était un homme ou une femme. Je savais juste que c’était un énième produit idiocratique type Nakamura, complètement ignoble et que les gens s’accordent à faire semblant d’apprécier. Et je m’étais pas trompé.” a déclaré Sardoche avant d’ajouter “J’ai tapé Wejdene sur Youtube, je suis tombé sur Anissa j’ai écouté 2 minutes, j’ai vu 60 millions de vue, j’ai eu envie de me suicider je rigole même pas. Premier et dernier contact avec cette incarnation de la destruction de notre génération.”.

“Le pire c’est que je suis sûr qu’il y a des groupes de 4-5 amis dans les collèges qui doivent absolument tous détester cet étron musical. Mais comme ils se sont accordés à faire semblant d’adorer, personne n’ose rien dire et ils s’enferment dans une appréciation consentie” a-t-il poursuivi avant de conclure “La voix de tête est clean et juste avec peu de vocodeur même si vu et revu et sans aucune personnalité. (comme les rares instrus pas plagiées) Mais absolument tout le reste est un gouffre intellectuel. Parole sans aucun sens, aucun flow, vide absolu, je suis anéanti.”.

Wejdene n’a pas réagi pour le moment aux attaques de Sardoche qui après s’être retrouvé en TT sur Twitter a commenté, “Toujours une expérience aussi fascinante d’être porté en TT par la plèbe. Seul moment de ma vie où me faire insulter ne me fait ni chaud ni froid tant le niveau intellectuel de mes détracteurs est abyssal. Heureusement que les gens sont pas aussi cons dans la vraie vie”.

La voix de tête est clean et juste avec peu de vocodeur même si vu et revu et sans aucune personnalité. (comme les rares instrus pas plagiées) Mais absolument tout le reste est un gouffre intellectuel. Parole sans aucun sens, aucun flow, vide absolu, je suis anéanti. — Sardoche (@Sardoche_Lol) September 28, 2020