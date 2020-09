Lacrim et Niska réunis pour un feat bouillant sur “Nipsey Hussle”

La semaine dernière Lacrim a frappé très fort avec le clip du morceau “Jacques Chirac” qui est le premier extrait de sa mixtape « R.I.P.R.O 4 » et dont la vidéo realisée par Alex Ceausu pour SC Lucas-S Art Film cumulé déjà plus de 3,5 millions de vues sur YouTube, El Tirge vient d’annoncer son prochain morceau en collaboration avec Niska.

En effet Lacrim vient de présenter un extrait de son prochain single intitulé “Nipsey Hussle” en featuring avec Niska produit Ken & Ryu, Heizenberg & Chapo, le morceau figure sur le volume 4 de la mixtape « R.I.P.R.O » qui sera disponible le 16 octobre 2020, ce titre devrait être un hommage au rappeur américain assassiné un an et demi plus tôt.

Après trois volets de la fameuse série de mixtape R.I.P.R.O, écoulée à plus de 485K exemplaires, et son dernier projet éponyme écoulé à plus de 80K exemplaires, Lacrim a fait son grand retour avec le single « Allez N**** ta mère (Feat. Soso Maness) ». Il s’apprête désormais à sortir le tant attendu « R.I.P.R.O 4 » pour le grand bonheur de ses fans.