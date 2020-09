Népal : le clip du titre inédit “Dans le fond” dévoilé

L’entourage de Népal a décidé de dévoiler une nouvel inédit du rappeur disparu au mois de novembre 2019 avec le visuel réalisé par le collectif Les Gars Laxistes du titre “Dans le fond” qui est le premier morceau d’une série de 5 inédits enregistrés par l’artiste avant son décès.

“Afin de respecter la volonté de l’artiste, et pour que sa vision artistique et sa voix perdurent, sa famille et ses proches avons décidé de sortir tous les projets prévus par Népal lui-même. En plus de son album Adios Bahamas, disponible en CD / vinyle en magasin (Fnac, Cultura…) et sur toutes les plateformes de streaming, Népal avait finalisé cinq singles supplémentaires. Il avait prévu de les diffuser, un par un, à la suite de ce premier LP. Aujourd’hui sort Dans le fond, accompagné d’une vidéo. Elle a été réalisée en 2019 par le collectif Les Gars Laxistes. Elle mélange images 3D et plans de Népal en studio, comme demandé par l’artiste. Nous remercions sincèrement tous ceux qui soutiennent son art et perpétuent sa mémoire. Sa famille et ses proches.” a communiqué l’entourage du rappeur Népal pour accompagner la sortie du clip disponible sur YouTube.