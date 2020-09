Squeezie explose le score avec les ventes impressionnantes d’Oxyz

La semaine dernière Squeezie a dévoilé son premier album nommé “Oxyz” sur lequel le YouTubeur français a invité les rappeurs français Nemir et Gambi, les premiers chiffres des ventes viennent de tomber, le projet réalise un gros démarrage notamment grâce aux ventes de la version physique de l’album.

En effet en trois jours d’exploitation l’album Oxyz de Squeezie, le YouTubeur à plus de 14,5 millions d’abonnés s’est écoulé à 15 407 exemplaires avec dans les détails 13 624 pour la version physique, 137 ventes en téléchargement et enfin 1 647 équivalents ventes/streams.

“Mon 1er album ‘Oxyz’ est enfin disponible partout 🧡🤞🏻 Je ne pensais pas que le résultat final ressemblerait à ça, mais j’en suis tellement fier : cet album c’est moi. Je n’ai pas voulu être quelqu’un d’autre ou reproduire ce que d’autres font déjà si bien, j’ai juste voulu être moi. Au fil du temps j’y ai laissé un fragment de mon âme, j’y ai extériorisé des choses très personnelles et laissé apparaître un côté de moi que je montre très peu sur YouTube : celui du gars de 24 ans un peu dépassé par les événements, qui traverse parfois des moments difficiles, et qui se pose les mêmes questions que toutes les personnes de son âge. Cet album c’est les 12 derniers mois de ma vie, et désormais il est à vous. Que vous ayez streamé / acheté l’album ou que vous soyez un viewer de l’ombre : merci pour ce soutien infaillible depuis toutes ces années” a commenté sur son compte Instagram Squeezie à l’occasion de la sortie de son nouvel opus.

Lucas Hauchard, connu sous le nom de Squeezie, a développé son audience et a acquis plus sur sa chaîne Youtube, son contenu créatif et éclectique l’a directement mené au titre de Youtubeur préféré des français, râce à cette communauté, Squeezie a eu l’opportunité de diversifier ses activités. Après avoir sorti plusieurs singles à succès (« Bye Bye ft. Joyca », « Freestyle du disco ft. Bigflo & Oli. », « Influenceurs »), Squeezie a décidé de présenter son premier album, avec l’aide du producteur Kezah, à ses côtés depuis le début.