Wejdene : Voici les premiers chiffres des ventes de 16, démarrage réussi

Wejdene : les chiffres de vente de son album “16” !

Vendredi dernier Wejdene a présenté son tout premier album intitulé “16” avec inclus les tubes “Coco” et “Anissa”, ce lundi les premiers chiffres viennent de tomber pour la jeune chanteuse qui a réussi son démarrage avec ce projet pour les trois premiers jours d’exploitation.

Wejdene qui vient de se faire sévèrement critiqué par le streamer Sardoche a déjà écoulé 9 057 exemplaires de son nouvel opus en midweek avec en physique 3 015 ventes, en téléchargement 175 ventes et en streaming 5 867 ventes, le démarrage de “16” confirme le succès des morceaux “Anissa” et “Coco”, reste à la jeune chanteuse de tenir sur la durée avec les prochains chiffres pour la première semaine d’exploitation de l’album qui seront eux dévoilés vendredi prochain avec le classement du Top Album de la semaine.

L’album « 16 » de Wejdenea également cumulé 2,7 millions de de streams en 24h sur la plateforme de streaming Spotify France vendredi dernier à l’occasion de la sortie du projet.

Wejdene est la révélation pop française du moment, son single ‘Anissa’ compte aujourd’hui plus de 45 millions de vues, moins de trois mois après sa sortie, le titre est devenu un tube incontournable qui fait danser la France entière, ce premier album rassemble 12 morceaux qui confirment son talent et reflètent son univers, celui d’une jeune fille qui parle de sa génération et de ce qu’elle vit.